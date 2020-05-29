Новым руководителем Россотрудничества будет Евгений Примаков

Алексей Вольцев

Новым руководителем Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) будет журналист, член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил источник ИА Newstes .

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова объявила о своей близкой отставке коллективу еще на прошлой неделе. По данным источника, указ о назначении нового руководителя должен быть подписан не позднее 11 июня.

По информации портала «Октагон», кандидатуру внука Евгения Максимовича Примакова, премьера РФ в 1998—1999 годах, поддерживает глава АП Антон Вайно, близкий к традициям так называемой школы Питовранова — культового первого замначальника ПГУ КГБ СССР, к которой принадлежал старший Примаков.