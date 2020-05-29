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Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина

Лето уже практически наступило, но пока не все могут сполна насладиться его прелестями. Загорать на пляжах Лос-Анджелеса, как сообщают западные СМИ, по-прежнему запрещено, но люди находят выход и из этого положения. 46-летняя Хайди Клум принимает солнечные ванны на заднем дворе своего дома, предпочитая загорать обнаженной.


Хайди Клум



Немецкая модель и телеведущая поделилась в инстаграме несколькими черно-белыми селфи, сделанными на территории своего дома в США. Вместе с ней изоляцию из-за пандемии соблюдает ее муж, 30-летний гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц.


Том КаулитцНа заднем дворе их дома стоит кусок Берлинской стены, который Том подарил Хайди в прошлом году. Стена, разделявшая Восточный и Западный Берлин, была разрушена в тот год, когда родился муж модели.

Том и Хайди начали встречаться два года назад и через год после начала романа поженились. Что до карантина в их семье, то в начале марта Клум заболела и думала, что заразилась коронавирусом, но ее тест, как и тест ее мужа, показал отрицательный результат.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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