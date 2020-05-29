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"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID

"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID
Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 очень плохим "подарком" из Китая. Об этом он написал на странице в Twitter."По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Плохо!" – написал Трамп.

Соединенные Штаты обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении коронавируса и его масштабах. О наличии доказательств, подтверждающих это, заявлял госсекретарь США Майк Помпео.


отвергает данные обвинения.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по словам представителя ВОЗ, США занимаются поиском виновного в пандемии вместо того, чтобы генерировать конструктивные предложения в борьбе с распространением вируса.

# Политика
По материалам: ria.ru

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