"Очень плохой подарок". Трамп вновь обвинил Китай в пандемии COVID

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп назвал коронавирусную инфекцию COVID-19 очень плохим "подарком" из Китая. Об этом он написал на странице в Twitter."По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая. Плохо!" – написал Трамп.

Соединенные Штаты обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении коронавируса и его масштабах. О наличии доказательств, подтверждающих это, заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

отвергает данные обвинения.

Ранее радио Sputnik сообщало, что, по словам представителя ВОЗ, США занимаются поиском виновного в пандемии вместо того, чтобы генерировать конструктивные предложения в борьбе с распространением вируса.