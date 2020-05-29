Опрос показал отношение россиян к голосованию на выборах через интернет

Анастасия Иванова

Более половины россиян попробовали бы проголосовать на выборах через интернет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По результатам исследования, 51% граждан попробовали бы проголосовать с помощью компьютера через интернет, если бы им представилась такая возможность, 46% не стали бы, 3% затруднились ответить. При этом 44% впервые услышали о том, что ранее Госдума приняла закон, позволяющий россиянам голосовать на выборах по почте или дистанционно, через интернет, 42% слышали что-то, но без подробностей, 14% хорошо знают об этом.