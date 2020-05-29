Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию

ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию

ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию

Из-за петиции, составленной российскими учеными, правозащитниками и общественными деятелями, в которой поставлена под вопрос легитимность предлагаемых поправок в Конституцию РФ, их решила проверить комиссия ПАСЕ. Об этом сообщает РБК.

Запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России уже направлен в Венецианскую комиссию. Это консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в Совет Европы, в том числе Россия, и некоторые страны вне этой организации. Задачей Венецианской комиссии является анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права.

Юрист Кирилл Коротеев, глава международной практики «Агоры», в разговоре с «Ведомостями» заявил, что решение Венецианской комиссии вне зависимости от его содержания вряд ли сможет отразиться на процессе принятия поправок.

«Я почти уверен, что комиссия не сможет сделать ничего вовремя и ее заключение выйдет после вступления поправок в силу», — отметил он.

Как уже сообщало ИА Newstes, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, решение о дате, когда может быть проведено голосование по поправкам к Конституции РФ, пока не принималось.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его отложили на неопределенный срок. 21 мая ЦИК РФ опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских
Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о патриотизме
Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о
Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа о соцсетях
Twitter и Facebook напомнили Трампу о законе после его указа
В России предложили запретить увольнения во время пандемии
В России предложили запретить увольнения во время пандемии
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Врач дал совет, как не заразиться в общественных местах
Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото
Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото
ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию
ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию
Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки
Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Никас Сафронов резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Еще по теме

ПАСЕ решила проверить Конституцию России
Глава Венецианской комиссии: Украине нужна реформа избирательного права
Комиссия Совета Европы оценит поправки к Конституции в России
Киргизия отказалась от экспертизы Венецианской комиссии по конституции