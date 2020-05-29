ПАСЕ оценит предлагаемые поправки в российскую Конституцию

Влада Некрасова

Из-за петиции, составленной российскими учеными, правозащитниками и общественными деятелями, в которой поставлена под вопрос легитимность предлагаемых поправок в Конституцию РФ, их решила проверить комиссия ПАСЕ. Об этом сообщает РБК.

Запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России уже направлен в Венецианскую комиссию. Это консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. В ней участвуют все страны, входящие в Совет Европы, в том числе Россия, и некоторые страны вне этой организации. Задачей Венецианской комиссии является анализ законов и законопроектов стран-участниц в сфере конституционного права.

Юрист Кирилл Коротеев, глава международной практики «Агоры», в разговоре с «Ведомостями» заявил, что решение Венецианской комиссии вне зависимости от его содержания вряд ли сможет отразиться на процессе принятия поправок.

«Я почти уверен, что комиссия не сможет сделать ничего вовремя и ее заключение выйдет после вступления поправок в силу», — отметил он.

Как уже сообщало ИА Newstes, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, решение о дате, когда может быть проведено голосование по поправкам к Конституции РФ, пока не принималось.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса его отложили на неопределенный срок. 21 мая ЦИК РФ опубликовал постановление, направленное на возобновление действий по подготовке к проведению общероссийского голосования.