Перминов: в основном кандидаты в губернаторы будут от ЕР на выборах-2020

Анастасия Иванова

Большинство кандидатов в губернаторы пойдут на предстоящие в этом году выборы от "Единой России", рассказал в интервью РИА Новости замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов.

"Я считаю, что абсолютное большинство тех, кто будет в этом году принимать участие в выборах, будут выдвигаться "Единой Россией"", – сказал Перминов.

При этом он предпочел воздержаться от указания конкретного числа кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Он напомнил, что в ряде регионов должности врио губернаторов занимают представители других партий. Так, например, исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев представляет "Справедливую Россию".

"Все решения будут приниматься после того, как будут назначены выборы", – заключил Перминов.