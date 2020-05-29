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Перминов: в основном кандидаты в губернаторы будут от ЕР на выборах-2020

Перминов: в основном кандидаты в губернаторы будут от ЕР на выборах-2020
Большинство кандидатов в губернаторы пойдут на предстоящие в этом году выборы от "Единой России", рассказал в интервью РИА Новости замсекретаря генсовета правящей в РФ партии Сергей Перминов.

"Я считаю, что абсолютное большинство тех, кто будет в этом году принимать участие в выборах, будут выдвигаться "Единой Россией"", – сказал Перминов.

При этом он предпочел воздержаться от указания конкретного числа кандидатов, которые будут представлять партию на выборах. Он напомнил, что в ряде регионов должности врио губернаторов занимают представители других партий. Так, например, исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев представляет "Справедливую Россию".


"Все решения будут приниматься после того, как будут назначены выборы", – заключил Перминов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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