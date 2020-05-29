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Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу

Петербург с 1 июня смягчает ограничения по коронавирусу

В Санкт-Петербурге с 1 по 14 июня режим принятых ранее из-за распространения ограничений будет смягчен. Об этом сообщили в администрации города после совещания у губернатора Александра Беглова.

В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будут носить рекомендательный характер. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным.

Будут открыты нотариальные и юридические конторы. Посещение кладбищ будет разрешено при условии использования средств индивидуальной защиты.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей», — сказал Александр Беглов.

Он отметил, что решение об ослаблении ограничений должно быть выверенным, взвешенным и подкрепленным общей координацией усилий города и области.

По последним данным Оперативного штаба, в Санкт-Петербурге выявлено более 14,8 тыс. случаев коронавируса (третье место после Москвы и Московской области), умерли 167 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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