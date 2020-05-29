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Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца

Поезда между Дамаском и Алеппо планируют пустить через два месяца
Сирийские железнодорожники восстановили 90% путей на участке между Алеппо и Дамаском, разрушенном и разворованном боевиками, и надеются начать сообщение через пару месяцев, рассказал журналистам директор Сирийских железных дорог Наджиб аль-Фарес.

"Сейчас мы почти завершили ремонт - уже восстановлено около 90% путей между двумя столицами. Месяц или два - и мы запустим самый первый поезд. Он за четыре часа домчит вас из Алеппо в Дамаск, или обратно", - сказал Аль-Фарес.

Он уточнил, что когда правительственные войска освободили от террористов районы вокруг Алеппо, выяснилось, что больше половины пути разрушено. Боевики не просто уничтожили железнодорожное полотно, но и унесли с собой рельсы и шпалы.


"У нас очень старый подвижной состав. Но наши мастера собирают электропоезда и дизельные паровозы из старых частей. Самая главная проблема - это двигатели. Тут мы рассчитываем на помощь наших русских друзей", - добавил директор Сирийских железных дорог.

# В мире
По материалам: ria.ru

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