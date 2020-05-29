Поклонская опровергла информацию об участии в выборах главы Севастополя

Лидия Мартынова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила РИА Новости, что не будет участвовать в выборах губернатора Севастополя, назвав эту информацию чьим-то желанием добавить "перчинку" в политическую жизнь региона.

Ранее в Сети появились сообщения, что Поклонская якобы собирается участвовать в выборах губернатора Севастополя.

"Моего личного участия в качестве кандидата в губернаторы нет. Кому-то просто надо добавить "перчинку" в политическую жизнь региона, поэтому и выдумали подобную новость. Севастополь и Крым буду защищать на любой должности", - сказала Поклонская.

При этом Поклонская отметила, что считает слухи о выдвижении кандидатом в губернаторы нормальным явлением.