Пользователи не узнали сестер Кардашьян на старом фото

Лидия Мартынова

. Американская телезвезда Ким Кардашьян разместила в инстаграме старую семейную фотографию, на которой вместе с сестрами (Кортни, Клои, Кендалл и Кайли) позирует рядом с младшим братом Робом. Однако пользователи не сразу поняли, кто есть кто на этом снимке."Семья", — подписала кадр Ким.

Она не рассказала, когда они фотографировались. Не исключено, что это выпускной их брата, поскольку Роб одет в светлую рубашку и галстук, а Кайли Дженнер, которая через несколько лет стала самой молодой миллиардершей в мире, дурачится в шапочке выпускника.

известно, что они исправляли форму носа, увеличивали губы, грудь, ягодицы, а также периодически делают уколы филлерами или ботоксом. Разумеется, со звездами реалити-шоу работает еще и команда стилистов, визажистов и фотографов.