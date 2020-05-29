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Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войну

Правительство Ливии признало важность вмешательства Турции в войнуФото: Reuters

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии признало важность вмешательства Турции в военные действия. Ее присутствие изменило баланс сил, заявил вице-премьер ПНС Ахмед Муайтик, передает агентство Anadolu.

«На сегодняшний день ПНС располагает достаточными техническими ресурсами для защиты Триполи. Наемники ЧВК Вагнера начали нести потери на фронтах, что вынудило их к выводу сил из зоны боев», — отметил вице-премьер. По его мнению, именно из-за этого силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара испытывают трудности.

Муайтик добавил, что баланс сил нарушило вмешательство России и «убежденность ряда западных кругов» в победе главы ЛНА. Он подчеркнул, что соглашение с Анкарой все равно усилило противостояние со стороны ПНС.

Об эвакуации около 1,6 тысячи бойцов ЧВК Вагнера из зоны боевых действий на западе Ливии стало известно 25 мая. Позже постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни опубликовал видео перемещения бойцов близ города Бени-Валид. По его словам, запечатленные на кадрах наемники воевали на стороне Хафтара. Москва отрицает причастность к действиям ЧВК.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война, был свергнут и убит правивший страной с 1969 года полковник Муаммар Каддафи. Сейчас в стране параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС и временный кабинет, действующий на востоке Ливии совместно с парламентом и ЛНА.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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