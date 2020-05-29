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Премию "МУЗ-ТВ" перенесли на следующий год из-за коронавируса

Премию "МУЗ-ТВ" перенесли на следующий год из-за коронавируса

Этим летом должна была состояться 18-ая церемония вручения наград "МУЗ-ТВ". Однако из-за пандемии коронавируса организаторы приняли непростое решение перенести мероприятие на следующий год.

"Мы не видим иного варианта развития событий. Вся международная команда потратила много сил на то, чтобы в этом году церемония стала незабываемой для зрителей. Но ввиду сложившейся ситуации участники режиссерско-постановочной команды даже физически не могут участвовать в реализации шоу, находясь на самоизоляции в других странах", - цитирует издание Super генерального директора телеканала "МУЗ-ТВ" Армана Давлетярова.

Из-за переноса мероприятия на следующий год впервые в истории премии победители будут получать награды по итогам сразу двух лет.

Как отмечается, состав ведущих в 2021 году должен остаться прежним. В этом году церемонию должны были вести Максим Галкин, Ксения Собчак, Александр Ревва и Ольга Бузова. Для последней это должен был стать дебют.

Звезда "Дома-2" уверяла, что она отлично справится с ролью ведущей мероприятия. "У меня 15-летний опыт работы на телевидении. Поэтому я ничего не боюсь и хочу поблагодарить Армана за доверие. Импровизация вообще мой конек. Надеюсь, я среди таких легендарных коллег стану вишенкой на торте, и все пройдет отлично", - цитирует певицу "Комсомольская правда".

Как писал NEWSTES, ранее Лера Кудрявцева ушла с "Муз-ТВ" после скандала с ее заменой на Бузову.

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По материалам: uposters.ru

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