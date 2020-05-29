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Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США подписал указ о регулировании соцсетейДональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Об этом сообщает ТАСС.

«Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», — подчеркнул американский лидер.

По мнению Трампа, до этого соцсети могли делать все, что захочется и имели беспрецедентную защиту от ответственности, позиционируя себя как нейтральную платформу. «Но это не так», — заявил он. Президент подчеркнул, что указ защищает свободу слова и права граждан США.

Ранее Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. По его словам, члены Республиканской партии считают, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. До этого президент обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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