Президент США подписал указ о регулировании соцсетей

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей. Об этом сообщает ТАСС.

«Социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности», — подчеркнул американский лидер.

По мнению Трампа, до этого соцсети могли делать все, что захочется и имели беспрецедентную защиту от ответственности, позиционируя себя как нейтральную платформу. «Но это не так», — заявил он. Президент подчеркнул, что указ защищает свободу слова и права граждан США.

Ранее Дональд Трамп задумал закрыть социальные сети из-за манипуляций против сторонников консервативных взглядов. По его словам, члены Республиканской партии считают, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. До этого президент обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.