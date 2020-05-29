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Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Пригожин в трусах высказался об угрозах ШнуровуФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. Его слова передает Telegram-канал «Подъем» во вторник, 26 мая.

Пригожин заверил, что ничего не писал Шнурову, заявив, что даже не знает телефона артиста. «Вы знаете, он клоун, причем плохой клоун. Если общество устраивает этот клоун, пусть они в него играют», — отметил он.

Продюсер пожаловался на то, что, проснувшись в 9 утра, до сих пор ходит по квартире в трусах и не может почистить зубы из-за того, что его постоянно отвлекают телефонными звонками с просьбой дать комментарий.

Ранее во вторник Шнуров опубликовал в соцсетях скриншот сообщений с угрозами и бранной речью, заявив в стихах, что они поступили от Пригожина. Ранее продюсер опубликовал в своих соцсетях обращение к музыканту, пообещав ему «мужской разговор» из-за упоминания его супруги певицы Валерии. Артист и продюсер начали обмен колкостями после того, как Пригожин заявил о бедственном положении артистов из-за пандемии коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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