Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приз лучшему снайперу НХЛ захотели назвать в честь Овечкина

Приз лучшему снайперу НХЛ захотели назвать в честь Овечкина

Приз "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, могут переименовать в честь российского форварда "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина. С такой инициативой выступил журналист Deadspin Сэм Фелс.

"Просто переименуйте уже "Морис Ришар Трофи" в честь Александра Овечкина! Уэйн Гретцки и даже сам Морис Ришар становились лучшими снайперами сезона по пять раз. А единственный, кто хоть как-то приблизился к Овечкину - это Фил Эспозито, у него шесть таких трофеев, но это на 33% меньше, чем у россиянина. В день, когда Александр закончит карьеру, приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ должен быть переименован в его честь", - призвал Фелс.

Накануне Александр Овечкин в десятый раз (2008, 2009, 2013-2016, 2018-2020) стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи", что является абсолютным рекордом лиги.

The 2019-20 NHL regular season concludes with the @NHLBruins capturing three of the League's major awards. #NHLStats #NHLAwards

Details: https://t.co/wyznwQKMUw pic.twitter.com/5RrvRMuIfN

— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 28, 2020

Ранее Александр Овечкин признали лучшим левым нападающим в истории Национальной хоккейной лиги со старта эпохи расширения в 1967 году.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%
Пассажиропоток московских аэропортов в апреле упал на 95%
Россиянам пообещали заморозки
Россиянам пообещали заморозки
Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае
Володин назвал наиболее важные законы, принятые в мае
Блогерша отказалась от ребенка с аутизмом спустя три года после усыновления
Блогерша отказалась от ребенка с аутизмом спустя три года после
Россиян предупредили о калорийности алкоголя
Россиян предупредили о калорийности алкоголя
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Минтруд предложил особый порядок увольнения при пандемии
Минтруд предложил особый порядок увольнения при пандемии
Исследование: в России доля "плохих" микрозаймов в апреле превысила 40%
Исследование: в России доля "плохих" микрозаймов в апреле превысила
Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего город
Трамп пригрозил ввести войска в бунтующий из-за смерти чернокожего
Приз лучшему снайперу НХЛ захотели назвать в честь Овечкина
Приз лучшему снайперу НХЛ захотели назвать в честь Овечкина
Выпечка привлекает достаток: замешиваем тесто для привлечения богатства
Выпечка привлекает достаток: замешиваем тесто для привлечения
В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в Крым
В Госдуме отреагировали на совет США Украине не поставлять воду в Крым

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Овечкин вошел в тридцатку лучших снайперов НХЛ
Хоккеист Овечкин в седьмой раз забросил 50 шайб в НХЛ
Кучеров признан MVP сезона в НХЛ, Василевский - лучшим вратарем
Овечкин занял третье место в рейтинге букмекерских контор