Приз лучшему снайперу НХЛ захотели назвать в честь Овечкина

Вадим Карасев

Приз "Морис Ришар Трофи", который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ, могут переименовать в честь российского форварда "Вашингтон Кэпиталс" Александра Овечкина. С такой инициативой выступил журналист Deadspin Сэм Фелс.

"Просто переименуйте уже "Морис Ришар Трофи" в честь Александра Овечкина! Уэйн Гретцки и даже сам Морис Ришар становились лучшими снайперами сезона по пять раз. А единственный, кто хоть как-то приблизился к Овечкину - это Фил Эспозито, у него шесть таких трофеев, но это на 33% меньше, чем у россиянина. В день, когда Александр закончит карьеру, приз лучшему снайперу регулярного сезона НХЛ должен быть переименован в его честь", - призвал Фелс.

Накануне Александр Овечкин в десятый раз (2008, 2009, 2013-2016, 2018-2020) стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи", что является абсолютным рекордом лиги.

The 2019-20 NHL regular season concludes with the @NHLBruins capturing three of the League's major awards. #NHLStats #NHLAwards



Details: https://t.co/wyznwQKMUw pic.twitter.com/5RrvRMuIfN

— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 28, 2020

Ранее Александр Овечкин признали лучшим левым нападающим в истории Национальной хоккейной лиги со старта эпохи расширения в 1967 году.