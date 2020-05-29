Прохор Шаляпин вклинился в спор Шнурова и Пригожина и порассуждал о патриотизме

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский певец Прохор Шаляпин отреагировал на спор Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова. Об своем видении ситуации он написал в своем Instagram.

Комментируя утверждение Пригожина о бедственном положении артистов в период эпидемии, он практически повторил слова продюсера о том, что под ударом оказались не звезды эстрады, а те, кто работает в государственных и народных театрах, в ресторанах, выступает в цирках, в хорах, в танцевальных ансамблях «и делает намного больше для развития искусства и сохранения культуры в России».

Одновременно Шаляпин согласился и со Шнуровым, заявив, что первая плеяда звезд является не более чем «междусобойчиком на ТВ, обслуживающим определенный класс и плюющим на широкую публику с высоты своего величия». «Патриотизм заключается ... не в пафосных словах о любви к родине и своему зрителю, а в уважении и сострадании к тем людям, перед которыми артисты выступают. Надо быть скромнее, господа "суперзвезды"!», — заявил он.

Конфликт между Шнуровым и Пригожиным начался после того, как продюсер рассказал о бедственном положении артистов во время пандемии коронавируса. После этого Шнуров посвятил матерное стихотворение Пригожину.

Пригожин пообещал, что его встреча со Шнуровым «закончится точно не рукопожатием», а также потребовал от артиста извинений перед его супругой певицей Валерией. Позднее Шнуров подвел итоги спора с продюсером Иосифом Пригожиным словами о том, что большинство российских артистов нацелены не на слушателя, а на людей, распределяющих бюджетные деньги. «Объясняю схему: если ты "звезда", а твой "продюсер" со связями, то основную кассу тебе делают не концерты за билеты, а всевозможные "дни города". За свои кровные на эти "шоу" никто не пойдет», — пояснил музыкант.