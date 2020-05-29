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Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейских

Прокурор вступился за обвиненных в смерти чернокожего полицейскихФото: Adam Bettcher / Reuters

Прокурор округа Хеннепин города Миннеаполис Майкл Фриман вступился за полицейских, обвиненных в смерти чернокожего местного жителя Джорджа Флойда. Его слова передает CNN.

Фриман пояснил, что его работа заключается в том, чтобы с помощью установленных фактов доказать нарушение закона. Однако, в деле имеются доказательства, которые не поддерживают уголовное обвинение против правоохранителей. «Нам нужно изучить все эти доказательства и прийти к осмысленному решению, и мы делаем это в меру своих возможностей», — заключил он.

Через некоторое время прокуратура выпустила заявление, в котором отметила, что слова о доказательствах были оговоркой. Там пояснили, что их надо тщательно изучить, чтобы понять полную картину произошедшего.

В связи со смертью Флойда в Миннеаполисе и еще нескольких городах США, в частности Лос-Анджелесе, начались беспорядки против полицейского произвола. Протестующие требуют ареста четырех сотрудников полиции, причастных к задержанию 46-летнего чернокожего охранника.

25 мая полицейские задержали Флойда по подозрению в расчете поддельным чеком в магазине, при этом один из них несколько минут грубо удерживал мужчину на асфальте, придавив его коленом. Задержанный жаловался на боль и затрудненное дыхание, ему стало плохо, через несколько часов он скончался в больнице. Впоследствии выяснилось, что у мужчины были проблемы со здоровьем. Полицейских уволили со службы, дело о возможном нарушении гражданских прав расследует ФБР.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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