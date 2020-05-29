Путин назвал ситуацию в Костромской области стабильной

Анастасия Иванова

Ситуация в Костромской области в целом стабильная и находится под контролем, федеральное правительство будет поддерживать регион, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором области Сергеем Ситниковым.

В ходе встречи Ситников рассказал президенту о ситуации с коронавирусом в регионе и основных проблемах. В частности, губернатор обратил внимание на критическую транспортную нагрузку в Костроме из-за транзита. Также губернатор попросил Путина о поддержке одной из системообразующих отраслей региона - ювелирной отрасли.