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Путин назвал ситуацию в Костромской области стабильной

Путин назвал ситуацию в Костромской области стабильной
Ситуация в Костромской области в целом стабильная и находится под контролем, федеральное правительство будет поддерживать регион, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с губернатором области Сергеем Ситниковым.

В ходе встречи Ситников рассказал президенту о ситуации с коронавирусом в регионе и основных проблемах. В частности, губернатор обратил внимание на критическую транспортную нагрузку в Костроме из-за транзита. Также губернатор попросил Путина о поддержке одной из системообразующих отраслей региона - ювелирной отрасли.

# Политика
По материалам: ria.ru

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