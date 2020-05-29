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Путин объявил 24 июня выходным

Путин объявил 24 июня выходнымВладимир ПутинФото: Алексей Никольский / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил 24 июня — день парадов Победы — выходным с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В указе главы государства говорится, что парад в Москве и других городах России начнет в 10 часов утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Отдельно Путин поручил Минобороны определить места проведения военных парадов и артиллерийского салюта.

9 мая парад не состоялся из-за эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением нового коронавируса. Вместо обычных парадов в российских городах прошли авиационные. Помимо этого, состоялись несколько дистанционных и онлайн-акций, также были проведены традиционные для Дня Победы салюты. Позднее глава государства заявил, что парад Победы пройдет 24 июня.

За последние сутки в России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи заражения обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2332), Московской области (773) и Санкт-Петербурге (369). Скончались 232 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 8264 пациента. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 387 тысяч.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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