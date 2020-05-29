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Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области

Путин поддержит Ситникова на выборах губернатора Костромской области
Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова участвовать в выборах главы региона в 2020 году.

Путин в пятницу провел рабочую встречу с Ситниковым по видеосвязи. Костромской губернатор отметил, что срок его полномочий заканчивается в сентябре 2020 года, и попросил одобрения президента для участия в предстоящих выборах главы региона.

"Сергей Константинович, я уже дал оценку вашей работы, она в целом положительная. Поэтому я с удовольствием вас поддержку. Надо только чтобы случилось главное - чтобы люди вас поддержали, чтобы они дали вам оценку на предстоящих выборах ", - сказал Путин. Президент добавил, что для этого нужно представить программу развития региона и презентовать то, что сделано за последние годы, чтобы это было убедительно для избирателей.

Ситников был назначен врио губернатора Костромской области в апреле 2012 года, позже Костромская областная дума наделила его полномочиями губернатора на пять лет. В 2015 году участвовал в выборах главы региона, баллотировался от "Единой России", набрал более 65% голосов.

# Политика
По материалам: ria.ru

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