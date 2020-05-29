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Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму

Утверждена новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сегодня, 29 августа, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Newstes , о новых подходах в противодействии экстремизму Владимир Путин говорил еще в феврале на расширенном заседании коллегии ФСБ.

«Я жду от вас оперативной работы по пресечению всяких призывов к агрессии и насилию. Любые проявления национализма и религиозной вражды должны быть пресечены», — заявил тогда президент.

По словам Путина, вся система противодействия экстремизму должна стать более гибкой, важно опираться на поддержку общества.

«Работать с людьми необходимо разных поколений, в том числе, разумеется, и с молодежью», — подчеркнул российский лидер. — Совместно с общественными объединениями и СМИ необходимо настойчиво формировать атмосферу отторжения радикализма в любых его формах и в любых проявлениях».
# Россия
По материалам: eadaily.com

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