Путин утвердил новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму
Утверждена новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в России до 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сегодня, 29 августа, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации постановляю утвердить новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.
Как сообщало ИА Newstes , о новых подходах в противодействии экстремизму Владимир Путин говорил еще в феврале на расширенном заседании коллегии ФСБ.
По словам Путина, вся система противодействия экстремизму должна стать более гибкой, важно опираться на поддержку общества.