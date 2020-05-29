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Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль

Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про ЧернобыльФото: Globallookpress.com

Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко, сыгравший в хоррор-фильме про Чернобыль «Запретная зона», умер от передозировки рецептурными медицинскими препаратами. Об этом сообщает TMZ в среду, 27 мая.

Отмечается, что причиной смерти стала передозировка препаратом группы бензодиазепинов диазепамом и опиоидным анальгетиком фентанилом. В отчете коронера указано, что за несколько дней до кончины Дьяченко перенес мощный удар током. Артист страдал кардиомегалией (увеличенным размером сердца) и коронарной недостаточностью, ему прописали употребление диазепама и опиоидного анальгетика гидрокодона. Наличия у Дьяченко рецепта на фентанил подтвердить не удалось.

О смерти Дьяченко стало известно в конце апреля. Актеру было 52 года. Его тело обнаружили 22 апреля в его собственном доме в городе Дейтона-Бич, штат Флорида. Дьяченко наиболее известен по роли Юрия в фильме «Запретная зона», он также сыграл в лентах «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и «Напряги извилины».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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