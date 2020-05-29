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Раскрыты многочисленные жалобы на причастного к смерти чернокожего полицейского

Раскрыты многочисленные жалобы на причастного к смерти чернокожего полицейскогоФото: Darnella Frazier / Facebook / Globallookpress.com

На полицейского Дерека Шовена, причастного к смерти чернокожего Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота), жаловались 18 раз за годы его службы. Эту информацию раскрыла газета The Independent, которая ссылается на данные из департамента полиции Миннеаполиса.

Издание подчеркивает отсутствие официальных данных о 19-летней карьере Шовена. Однако известно, что из многочисленных жалоб на него лишь две закончились дисциплинарным наказанием. Кроме того, известно, что до эпизода с Флойдом Шовен уже был причастен к нескольким инцидентам с применением оружия. На другого офицера полиции Ту Тао, также причастного к смерти Флойда, было составлено шесть жалоб.

27 мая сообщалось, что четверых сотрудников полиции Миннеаполиса, США, уволили после инцидента с задержанием умолявшего о помощи темнокожего мужчины, который позже скончался. Изначально городское управление полиции сообщило, что задержанный мужчина оказал «физическое сопротивление» полиции. Позже мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что по мере раскрытия дополнительной информации «стало ясно, что первоначальная информация не была точной».

Перед этим 26 мая в сеть попало видео с задержанием темнокожего мужчины полицейскими. На кадрах офицер полиции прижимал коленом шею задержанного, который стонал и просил о помощи. «Я не могу дышать! Я не могу дышать Не убивайте меня!» — кричал Флойд. Мужчина также кричал, что у него болит живот и шея и просил воды. Вскоре после инцидента мужчина умер. Этот эпизод вызвал массовые протесты в Миннеаполисе, которые продолжаются третий день подряд.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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