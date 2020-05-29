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Роми Стрейд беременна вопреки прогнозам врачей: модель Victoria’s Secret рассказала о борьбе с поликистозом яичников

Роми Стрейд беременна вопреки прогнозам врачей: модель Victoria’s Secret рассказала о борьбе с поликистозом яичников

24-летняя нидерландская топ-модель и звезда показов Victoria’s Secret Роми Стрейд беременна — об этом она сама сообщила в инстаграме. Девушка опубликовала фото с возлюбленным Лоренсом ван Лиувеном, с которым встречается десять лет (по данным Vogue Нидерланды, пара тайно поженилась осенью 2018 года). В соцсети Роми не только сообщила радостную для себя новость, но и поделилась предысторией, связанной с трудностями.


Роми Стрейд и Лоренс ван Лиувен

По словам Стрейд, долгое время она не верила, что сможет забеременеть естественным путем.

Два года назад врачи поставили мне синдром поликистозных яичников. Я была опустошена, потому что стать мамой и создать семью с Лоренсом — моя самая большая мечта. И вот мне сказали, что с естественной беременностью будут трудности. Тогда я стала изучать свой диагноз и пришла к выводу, что мой случай нетипичный. Причиной моих бед стало пребывание организма в постоянном стрессе из-за частых путешествий и переездов, ежедневных тренировок и диеты. Я не ощущала свое перенапряжение, поэтому мне было трудно увидеть причину. А на самом деле сильно давила на себя и недобирала в весе,

— рассказала Роми в соцсети.


Она стала изучать рекомендации для пациенток с синдромом поликистозных яичников.

Я пришла к выводу, что нужно уменьшить нагрузку на тренировках и их интенсивность, перестать урезать свой рацион, чаще отдыхать и бережнее относиться к себе. Также попробовала натуральные добавки и иглорефлексотерапию. А еще стала больше времени проводить с семьей в Нидерландах, потому что я очень семейный человек. В итоге у меня нормализовался цикл, после чего я узнала, что скоро наша семья увеличится. Мне хочется так сказать женщинам, пытающимся забеременеть: верьте в себя, будьте добры к себе и своему организму, не позволяйте плохим мыслям одержать верх над вами,

— заключила Роми.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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