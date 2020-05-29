Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего

Вадим Карасев

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия призвала США тщательно расследовать смерть чернокожего мужчины Джорджа Флойда после грубого ареста в Миннеаполисе (штат Миннесота). Комментарий МИД опубликован на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что данное происшествие является «далеко не первым в череде проявлений беззакония и неоправданного насилия со стороны "стражей порядка" в США». В ведомстве напомнили об убийстве несовершеннолетнего полицейским в 2016 году. Тогда сотрудники правоохранительных органов открыли огонь, несмотря на то, что подростком не предпринимались попытки нападения. Также в российском МИД напомнили о расстреле 26-летней сотрудницы скорой помощи Бреонны Тейлор в городе Луисвилл, штат Кентукки, в марте текущего года.

В комментарии говорится, что в Соединенных Штатах накопились системные проблемы в правочеловеческой сфере. В частности, это дискриминация по этническому, расовому и религиозному признакам, а также полицейский произвол, бесконтрольное применение огнестрельного оружия и предвзятость правосудия.

46-летнего охранника Джорджа Флойда арестовали 25 мая возле продуктового магазина после того, как он якобы расплатился там поддельным чеком. Сотрудники полиции выволокли его из автомобиля и уложили на асфальт, один из них грубо придавил горожанина коленом, и тот, не сопротивляясь, стал жаловаться на то, что ему нечем дышать. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.

Позднее выяснилось, что Флойд страдал от неких проблем со здоровьем. На видео задержания, которое широко распространилось в социальных сетях. Друзья и знакомые Флойда заверили, что он был добропорядочным гражданином и ответственным работником.

В ФБР заявили о начале расследования обстоятельств смерти мужчины, в ведомстве проверят произошедшее на предмет нарушения гражданских прав. Четырех полицейских, причастных к аресту мужчины, уволили. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрай принес извинения горожанам.