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Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиков

Россиянам покажут опасности ночной жизни и работы переводчиковКадр: «Переводчики»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет триллер «Переводчики». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По сюжету, основанному на реальных событиях, девятерых переводчиков изолируют от мира в бункере, чтобы они перевели каждый на свой язык финальную книгу в трилогии детективных бестселлеров, популярной по всему миру, и при этом обошлись без утечки в интернет. Но когда в сети вдруг все-таки появляются первые десять страниц манускрипта, издатель оказывается готов пойти на самые разные преступления, чтобы выяснить, кто именно из героев слил текст в интернет. Одну из главных ролей в «Переводчиках» исполнила Ольга Куриленко. Премьера в Okko запланирована на 29 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает программу классической аэробики с элементами танцев в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — коллекцию самых популярных мультфильмов.

Днем, в 14:00 зрителям рекомендуют кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом ленивых вареников. Позже, в 16:00, — документальный сериал с Джастином Патоном об изобразительном искусстве, в котором расскажут, как смотреть на картины.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть «Переводчиков». В 21:00 — послушать японскую сказку «Ямори». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует премьеру фильма «Ночная жизнь» о том, как два друга пытаются за одну ночь достать крупную сумму денег, чтобы не навлечь на себя гнев мафии, и попытаться устроить личную жизнь.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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