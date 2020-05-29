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Россиянам пообещали заморозки

Россиянам пообещали заморозкиФото: Андрей Самсонов / ТАСС

Заморозки ожидаются в нескольких регионах Сибири в ближайшие два дня. О таком прогнозе россиянам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По его словам, аномальные холода придут на юг Красноярского края, в Томскую, Кемеровскую, Иркутскую области, а также в Республики Тыву и Алтай. «Там жара закончилась», — отметил синоптик.

В Томской области обещают понижение температуры до минус трех градусов, в Алтае и Кемеровской области — до минус двух, в Красноярском крае и Иркутской области — до минус пяти, в Туве — до минус семи.

Похолодание придет и в Москву к 1 июня. В воскресенье, 31 мая, ожидается 17-19 градусов тепла, в понедельник и вторник — 10-15 градусов, в среду — 14-19 градусов.

Ранее Вильфанд предупреждал об ухудшении погоды в первый день лета на территории европейской части страны. Там прогнозируется до плюс 8-9 градусов из-за прихода арктического воздуха. Средняя температура будет в районе 12-15 градусов и продержится несколько дней. Самый резкий скачок произойдет в Якутии — с нынешних 26 градусов температура упадет до 11-16. Тепло сохранится только на Урале.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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