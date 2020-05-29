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Россиянам предложили купить крем «от излучения 5G»

Россиянам предложили купить крем «от излучения 5G»Фото: Globallookpress.com

На российских интернет-площадках размещения объявлений стали появляться предложения купить крем «от излучения 5G». В названиях фигурируют кремы, мази или лосьоны, якобы способные повлиять на эффект от излучения от вышек связи.

В магазинах можно найти десятки предложений для россиян. В одном из таких объявлений описывается «универсальный крем для взрослых и для детей» от компании из Канады. Автор объявления утверждает, что средство «отталкивает 5G лучи и оберегает от вредного воздействия на организм».

На объявления обратила внимание и телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она заметила, что амбассадором такого фейкового крема могла бы стать бывшая участница реалити-шоу «Дом 2» Виктория Боня. В своем Instagram-аккаунте Боня в том числе заявляла подписчикам, что коронавирус связан с вышками связи 5G.

Пользователи сети активно продвигают ложную теорию заговора о том, что распространение коронавируса связано с установкой вышек связи 5G. Ее активно транслируют в интернете и некоторые знаменитости. Идея стала активно обсуждаться в мессенджерах и соцсетях в разных странах мира. Некоторые исследователи считают сообщения скоординированной кампанией по дезинформации населения.

В числе сторонников этой конспирологии и Виктория Боня. По ее мнению, людей по всему миру «устрашают» коронавирусом, чтобы «потом вакцинировать всех и установить чипы». На нее подписаны почти 7 миллионов пользователей. Ведущая подчеркивала, что лишь «делится фактами, которые изучают специалисты и доктора». В интервью телеканалу «Дождь» она в качестве доказательства своих утверждений показывала документ, который якобы размещен на сайте ЦРУ.

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По материалам: lenta.ru

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