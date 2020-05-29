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Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки

Российские дипломаты рассказали о вывозном рейсе из Латинской Америки
Вывозной рейс, вылетающий в Латинскую Америку за россиянами, совершит посадки в четырех странах, сообщило посольство России в Аргентине в Facebook.

"По предварительной информации, вылет "вывозного" рейса российской авиакомпании "Азур Эйр" из города Буэнос-Айрес в Москву (в пути также предусмотрены остановки в городах Сантьяго и Гавана) состоится 4 июня 2020 года в 21.20", - говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Бразилии сообщило, что планируется посадка в Сан-Паулу.


Уругвая, Парагвая и Боливии, россияне, застрявшие в этих странах, также хотят воспользоваться возможностью и улететь через Аргентину.

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# В мире
По материалам: ria.ru

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