Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей на зарплаты

Анастасия Иванова

Российские банки одобрили более 35 тысяч заявок на кредиты предприятиям в целях выплаты зарплат. По данным ЦБ, общая сумма таких займов уже превысила 89 млрд рублей.

«На 27 мая данные для мониторинга программы поддержки занятости „Кредиты на выплату заработной платы“ поступили от 41 банка. За неделю (за период с 20 мая) объем заключенных кредитных договоров увеличился на 30%, сумма одобренных заявок (более 35 тыс.) превысила 89 млрд рублей», — отмечается в еженедельном аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

Следует отметить, что 28 банков уже заключили генеральные соглашения с Банком России в рамках программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (программы льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). При этом, как следует из материалов ЦБ, задолженность по данным кредитам за неделю увеличилась на 34,5 млрд рублей и достигла 237 млрд рублей.