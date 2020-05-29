Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей на зарплаты

Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей на зарплаты

Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей на зарплаты

Российские банки одобрили более 35 тысяч заявок на кредиты предприятиям в целях выплаты зарплат. По данным ЦБ, общая сумма таких займов уже превысила 89 млрд рублей.

«На 27 мая данные для мониторинга программы поддержки занятости „Кредиты на выплату заработной платы“ поступили от 41 банка. За неделю (за период с 20 мая) объем заключенных кредитных договоров увеличился на 30%, сумма одобренных заявок (более 35 тыс.) превысила 89 млрд рублей», — отмечается в еженедельном аналитическом обзоре Банка России «Финансовый пульс».

Следует отметить, что 28 банков уже заключили генеральные соглашения с Банком России в рамках программы поддержки кредитования малого и среднего бизнеса (программы льготного рефинансирования при условии несокращения кредитного портфеля МСП). При этом, как следует из материалов ЦБ, задолженность по данным кредитам за неделю увеличилась на 34,5 млрд рублей и достигла 237 млрд рублей.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

"Песков сменил усы на бороду": в сети обсуждают новый имидж пресс-секретаря президента России
"Песков сменил усы на бороду": в сети обсуждают новый имидж
Россия планирует расширить базы в Сирии
Россия планирует расширить базы в Сирии
Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей на зарплаты
Российские предприятия заняли у банков свыше 89 млрд рублей
Далеко не первое беззаконие. МИД прокомментировал гибель Флойда в США
Далеко не первое беззаконие. МИД прокомментировал гибель Флойда в США
Россиянам предложили купить крем «от излучения 5G»
Россиянам предложили купить крем «от излучения 5G»
Вслед за иранскими танкерами в Венесуэлу идет судно с топливом из Бразилии
Вслед за иранскими танкерами в Венесуэлу идет судно с топливом
В России назвали востребованные отрасли эпохи постпандемии
В России назвали востребованные отрасли эпохи постпандемии
Американский солдат врезался в человека на грузовике и спас много жизней
Американский солдат врезался в человека на грузовике и спас много
Никас Сафронов отреагировал на жалобы «бедствующих» звезд
Никас Сафронов отреагировал на жалобы «бедствующих» звезд
В Петербурге блокадница поборола COVID-19 после поражения 95% легких
В Петербурге блокадница поборола COVID-19 после поражения 95% легких
﻿Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров
﻿Трансляции "Русских сезонов" набрали почти 20 миллионов просмотров
Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего
Россия прокомментировала бунт в США из-за смерти чернокожего

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Российские банки за год увеличили прибыль в семь раз
Банковский кризис обошелся властям РФ более чем в 3 трлн рублей
Корпорация МСП намерена в 2019 году увеличить объёмы льготного кредитования бизнеса
Санация проблемных банков обошлась ЦБ в 1,5 трлн рублей