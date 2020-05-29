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Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслей

Российские СМИ включили в перечень наиболее пострадавших отраслейФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Глава правительства России Михаил Мишустин включил деятельность в области СМИ и производства печатной продукции в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Мерами поддержки государства смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов и периодики. Также в перечень вошли телеканалы и радиостанции, интернет-издания и информационные агентства. Премьер-министр отметил, что в настоящее время роль СМИ особенно важна, так как граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем.

В правительстве подчеркнули, что медиаотрасль оказалась в сложной ситуации из-за снижения доходов от рекламы. Также кабмин констатировал падение выручки от продаж книг и печатной продукции. В пресс-службе добавили, что особенно страдают небольшие компании и организации в регионах.

Ранее с такой просьбой к Мишустину обращался глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Министр отмечал, что медиаиндустрия финансируется в основном доходами от рекламы, а они, несмотря на активную и востребованную обществом работу сотрудников масс-медиа, сокращаются.

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По материалам: lenta.ru

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