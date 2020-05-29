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Российский врач рассказал о смертельных последствиях от проглоченной батарейки

Российский врач рассказал о смертельных последствиях от проглоченной батарейкиФото: Globallookpress.com

При длительном нахождении проглоченной батарейки в пищеводе может произойти ее разгерметизация, что, в свою очередь, способно привести к повреждению стенок пищевода и возникновению внутреннего кровотечения, как произошло с 12-летней девочкой из Жуковки Брянской области. Об этом рассказал профессор, заведующий отделением эндоскопических исследований Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава Максим Лохматов в интервью «Московскому комсомольцу».

«Это была тяжелейшая ситуация. Батарейка внутри ребенка находилась неделю. Только через неделю девочка поступила к медикам. (...) В результате длительного нахождения батарейки внутри пищевода произошла ее разгерметизация и тяжелейший глубокий ожог слизистой оболочки. Щелочная среда повредила стенку пищевода и аорты, остановить кровотечение врачи уже не могли», — рассказал медик.

Лохматов подчеркнул, что батарейки глотают не только дети по незнанию, но и взрослые — по неосторожности. В случае попадания батарейки в организм необходимо вынуть ее в течение сорока минут. Причем, отметил врач, чем новее батарейка, тем тяжелее могут быть последствия для проглотившего ее человека.

«Риск смертельного исхода возрастает со временем. Если ее извлекут в течение первого часа, в 95 процентах случаев последствий для ребенка не будет. Каждая минута после этого срока повышает вероятность самых разных осложнений», — отметил врач.

Ранее аналогичная трагедия произошла в станице Кривянской в Ростовской области. Четырехлетний мальчик умер при попытке сделать отцу сюрприз ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Он сделал в детском саду открытку, принес домой и хотел повесить на стену с помощью канцелярского гвоздика. Встав на стул, он положил гвоздик в рот для удобства, сделал резкий вздох и проглотил острый предмет. Около часа медики пытались реанимировать его, но спасти маленького пациента не удалось. Рентген показал, что гвоздик застрял в бронхах.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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