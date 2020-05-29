Ростуризм не собирается искусственно удерживать граждан от зарубежных поездок

Вадим Карасев

Глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что никто не планирует искусственно удерживать российских граждан от поездок за рубеж. Но на данный момент никакие официальные уведомления о возможности принять русских туристов от иностранных коллег в адрес ведомства не поступали. Об этом сообщает РБК.

Российские власти не собираются из-за пандемии коронавируса ограничивать искусственно туристический поток. Об этом во время заседания внутрифракционной группы «Единой России» заявила глава Ростуризма. По сообщению Догузовой, ведомство активно сотрудничает с зарубежными коллегами, включая министров туризма стран G20. Пока никто не сообщал о готовности принять российский граждан с объяснением, как будет обеспечена их безопасность.

По мнению главы Ростуризма, появляющаяся информация об открытии границ тех или иных стран для зарубежных туристов, не более, чем попытка привлечь к себе внимание. Пока нет никаких предпосылок, что кто-то откроется в июне. Как только они появятся и придут официальные уведомления, Роспотребнадзор незамедлительно их изучит.

В понедельник Зарина Догузова отметила, что рекомендации не выезжать за границу остаются в силе. В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что пока вакцина от коронавирусной инфекции не появится, возможно придется продлить ограничения по зарубежным поездкам в связи с опасностью второй волны заболевания.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин призвал граждан не планировать этим летом поездки за рубеж, а отдыхать в своей стране.

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