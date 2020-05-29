Сара Фергюсон эмоционально поддержала свою дочь принцессу Беатрис в день ее несостоявшейся свадьбы

Вадим Карасев

Этим утром 31-летняя принцесса Беатрис должна была выйти замуж за своего 36-летнего возлюбленного Эдоардо Мапелли-Моцци, но свадьбу пара, как и многие другие влюбленные, была вынуждена перенести из-за пандемии коронавируса.

Дабы поддержать дочь, ее мать Сара Фергюсон посвятила ей в инстаграме эмоциональный пост и, опубликовав детский снимок Беатрис, написала ей трогательное послание.





Принцесса БеатрисЛюблю тебя, моя дорога Беатрис. Ты подарила мне гораздо больше радости, чем я только могла пожелать. Я буду так рада отметить вашу с Эдо любовь, когда мы все выйдем из изоляции. Самое главное — это здоровье и любовь, и сегодня я шлю их вам и всем другим людям, которые должны были пожениться в это время. Я так горжусь всеми вами,

— написала она.





Сочетаться браком принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должны были в Сент-Джеймсском дворце, а отметить торжество они планировали в Букингемском дворце, где бабушка невесты королева Елизавета II должна была устроить прием. Официального заявления от представителей пары относительно новой даты их свадьбы пока не было.

Изоляцию влюбленные проводят вместе с матерью Эдоардо Никки Шейл в ее загородном поместье стоимостью около двух миллионов долларов недалеко от города Чиппинг-Нортон в Англии, а сама Сара Фергюсон сейчас живет вместе с экс-супругом принцем Эндрю, их младшей дочерью 30-летней принцессой Евгенией и ее мужем Джеком Бруксбэнком в Роял Лодже в Виндзоре.

О будущей свекрови своей дочери 60-летняя Фергюсон отзывается очень тепло и называет ее "милой женщиной" и своей "большой подругой".





Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци