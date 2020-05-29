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Сбой во Вселенной: 6 признаков, что вы живете не своей жизнью

Сбой во Вселенной: 6 признаков, что вы живете не своей жизнью

Многим знакомо чувство, что они живут в неправильном месте, в неправильное время, а жизнь идет совсем не так, как должна идти. Это означает сбой во Вселенной, на который указывают 6 неочевидных признаков.

Мы все хотим жить с удовольствием, быть счастливыми и радостными. Однако в жизни некоторых людей происходит сбой: человек сворачивает с пути, начинает следовать чужим установкам, выполнять не подходящий ему жизненный сценарий. Вернуться на путь своего предназначения никогда не поздно, главное — заметить, что вы с него сошли. Редакция сайта dailyhoro.ru собрала тревожные сигналы, указывающие на то, что вы живете чужой жизнью, и советы о том, как это изменить прямо сейчас.


1. Отсутствие целей, желаний и интересов

Вы равнодушны к своей работе и своей жизни, у вас давно не было желания что-то изменить? Чувство равнодушия — верный признак того, что произошел кармический сбой. Из-за этого вы словно заперты в клетке своего сознания. Есть решение: вам стоит четко определить свои цели и выбрать настоящий жизненный путь.

2. Счастье окружающих злит или вызывает апатию

Если вы расстроены, когда другой человек воодушевлен или счастлив, значит, у вас имеются кармические неполадки. В этом случае важно найти причину, по которой это произошло. Часто жизнь людей наполнена лишними и «высасывающими» энергию делами и связями. Поэтому есть смысл поэтапно исключить из жизни неприятные и лишающие сил аспекты. Прекратите общение с токсичными людьми и найдите в себе силы уйти с нелюбимой работы. Чаще всего раздражение скрывает за собой гнев, вызванный невозможностью осуществить задуманное.


3. Чувство, что жизнь идет не так, как должна

Это тревожный звоночек, сигнализирующий о выборе ложного пути. Ваша жизнь не принадлежит вам, но это можно исправить. Для начала поверьте в себя. Воспринимайте сложившиеся условия как испытание на прочность, которое можно преодолеть, обретя веру в счастливое будущее. Обычно человеку достаточно поверить в невозможное, чтобы взять ситуацию под контроль.

4. Вас преследует полоса неудач

Бывают моменты, когда все, за что человек берется, рушится, ожидания не оправдываются, а сожаления накапливаются. Это временное явление, но если такой период затянулся, следует задуматься. Многие называют это черной полосой, а вот практики утверждают, что это знак, сигнализирующий: пришло время поменять свою жизнь. Начните делать то, что искренне любите, постарайтесь создать ту жизнь, которая принесет вам счастье, и тогда появятся нужные условия, возможности и перемены. Пришло время доказать Вселенной, что вы способны творить судьбу самостоятельно.

5. Наличие вредных привычек


Речь не только о курении или пьянстве, но и о негативных установках, лени, жадности, эгоизме. Когда человек теряет контроль над собой, над ним берет верх что-то другое. В большинстве своем страсть к чему-то вредному указывает на кармическую ошибку, вселенский сбой. В таком случае вам нужно дать бой своим вредным привычкам, призвав на помощь близких людей и единомышленников.

6. Бесконечные сожаления

Есть убеждение, что если работать не покладая рук, то можно много достичь. Но если вы заняты тем, что не любите, достигнуть желаемого будет не так-то просто. Если вы упорно стараетесь, а на выходе получаете лишь упущенные возможности, вы сошли с верного пути. Важно пересмотреть свое отношение к жизни и целям. Как много в вашей повседневности творчества и радости? Сосредоточьтесь на том, что приносит счастье и зажигает сердце, тогда у вас появятся все для того, чтобы стать счастливым человеком.

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По материалам: dailyhoro.ru

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