Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России

Вадим Карасев

Запасов нефти и газа на разведанных месторождениях в России хватит соответственно на 35 и 50 лет. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты.

"Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, а природного газа — более чем на 50 лет", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что 65% всех запасов составляет трудноизвлекаемая нефть, и без ее учета сырья хватит на 20 лет добычи нынешними темпами. При этом прирост запасов нефти незначительно превышает скорость ее добычи, тогда как прирост газовых запасов от добычи отстает. Вероятность открытия новых крупных месторождений на освоенных территориях близка к нулю, тогда как организация добычи в удаленных районах потребует больших инвестиций.