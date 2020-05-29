Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России

Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России

Запасов нефти и газа на разведанных месторождениях в России хватит соответственно на 35 и 50 лет. Такие данные приводятся в отчете Счетной палаты.

"Разведанных запасов на разрабатываемых месторождениях нефти в России хватит на 35 лет добычи, а природного газа — более чем на 50 лет", — говорится в отчете.

Аналитики подчеркнули, что 65% всех запасов составляет трудноизвлекаемая нефть, и без ее учета сырья хватит на 20 лет добычи нынешними темпами. При этом прирост запасов нефти незначительно превышает скорость ее добычи, тогда как прирост газовых запасов от добычи отстает. Вероятность открытия новых крупных месторождений на освоенных территориях близка к нулю, тогда как организация добычи в удаленных районах потребует больших инвестиций.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Счетная палата оценила запасы нефти и газа в России
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Инвестор рассказал, какие компании выиграли от карантина
Священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом
Священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.
Число жертв коронавируса в мире превысило 350 тыс.
Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Миннесота обратилась за помощью к Нацгвардии из-за беспорядков
Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про Чернобыль
Раскрыта причина смерти американо-украинского актера из хоррора про
Камила Кабелло рассказала в эссе о своем психическом расстройстве: "Я не знала, как мне справиться с этим"
Камила Кабелло рассказала в эссе о своем психическом расстройстве: "Я
Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
Звезды "Короны" Клер Фой и Мэтт Смит сыграют спектакль в пустом зале
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Топ на сегодня

Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным
Рост безработицы в России в три раза посчитали возможным

Еще по теме

Счетная палата критически оценила ситуацию с добычей нефти и газа
Счётная палата выяснила, когда в России закончатся нефть и газ
Министр Донской: запасов нефти России хватит лишь на 28 лет
Стало известно, на сколько Украине хватит запасов газа