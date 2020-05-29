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«Сезонные работы»: 16 дел, которые нужно сделать в мае в саду и огороде

«Сезонные работы»: 16 дел, которые нужно сделать в мае в саду и огороде

Каждый год май месяц становится самым тяжелым для дачников. В этот месяц предстоит сделать много всего для того, чтобы урожай рос богатый. Как сделать все дела и ничего не забыть? Самый распространенный способ — это написать список всех важный дел и желательно по порядку, чтобы ничего не упустить. Давайте разберем, что же нужно делать на даче для будущего урожая.

В саду


Конечно для начала убираем все лишнее и готовимся к обработке растений от вредителей.
Так как первыми страдают деревья, то и спасать их нужно в первую очередь, для этого вешаем ловушки, когда плоды начали созревать.
Кусты нужно обнести сеткой, это поможет укрыть кусты от птиц.
На крыжовнике часто появляются гусеницы. Листочки стоит обтрясти на пленку предварительно постелив ее за земля. Сделать нужно это до того, как куст начал цвести затем его опрыскать. Если этого не сделать вовремя, то придется бороться с гусеницами вручную.
Виноград обрызгайте нитрафеном после того как вы его подвяжите, а побеги подсохнут.
Малину тоже нужно подвязывать. Вдоль куста забить колышки и натянуть веревку или проволоку.
Подстригите газон, а затем подкормите для густоты. Помните, что газон требует хорошей поливки, а еще подкормки.


В огороде


После подготовки почвы в начале мая можно садить картофель.
Выращиваемую из семян капусту посадить на грядку.
Подготовить на грядках опоры для фасоли и гороха. Если этого не сделать, то они могут неправильно взойти и упадут на землю.
В середине мая саженцы овощей посадите на грядки в теплицу или же просто накройте их пленкой для поддержки тепла.
В теплые дни открывайте теплицу для насыщения кислорода и свежего воздуха.
Если на вашей теплице есть стекла, то закрасьте стекло краской из светлых тонов, чтобы солнце не сожгла рассаду.
В теплицах часто появляются белокрылки, поэтому нужно сделать для них липкие ловушки и развесить их по всей теплице.
Подготовьте бутылки для саженцев, которые будете высаживать не в теплице, а на постоянную грядку. Бутылки разрежьте пополам и накройте ими саженцы.
Нарежьте веревки для будущего подвязывания помидор.

Так как работы очень много и сделать все быстро не получится не расстраивайтесь, делайте все постепенно и не забывайте про себя. Выберете день, когда вы можете отдохнуть всей семьей на даче без всяких дел и просто насладитесь тишиной. После проделанной работы вы это заслужили!

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По материалам: planktons

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