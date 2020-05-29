СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню

Влада Некрасова

Китай на фоне обострения отношений с США готовится к худшему сценарию, в котором присутствует отправка авианосцев в Тайвань, пишет портал Argumenti.ru.

По данным издания, соответствующее решение могло быть председателем КНР Си Цзиньпином в ходе встречи с генералитетом армии. В Совете по международным делам США в ответ на это указали, что в течение ближайших нескольких лет между государствами возможно военное столкновение.

Утверждается, что акцией в отношении Тайваня руководство Китая намерено показать свою готовность к любым решительным действиям.

сообщило, что эксперт отметил, что планы США в Азии могут обернуться неожиданными последствиями.