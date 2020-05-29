Собянин предложил регионам подумать над расширением списка причин смерти от COVID-19

Вадим Карасев

Методика подсчета смертности от коронавируса в Москве не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но даже более жесткая, так как учитывает еще ряд причин летального исхода у заболевших коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он предложил регионам также расширить критерии, сообщает газета "Взгляд".

"Они (правила) не только соответствуют (рекомендациям ВОЗ), они еще более жесткие, потому что к основной причине смерти мы еще добавляем причины, которые привели к смерти, спровоцировали смерть, и сопутствующие COVID. И мы предлагаем, может быть, и всем надо подумать, чтобы расширить этот список, не ограничиваться только COVID как основной причиной", – передает слова Собянина РИА "Новости".

Мэр добавил, что эта позиция по методикам Минздрава уже четко обозначена. "Поэтому мы не только соответствуем, но и делаем шаг вперед", – отметил он.

Градоначальник также подчеркнул, что летальность от коронавируса в Москве все равно меньше, чем в других странах и городах.