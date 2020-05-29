Спикер Рады в очередной раз допустил ревизию «языкового закона» на Украине

Анастасия Иванова

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», также известный за счет своих норм как закон о «тотальной украинизации», следует изменить.

Такое «крамольное» заявление в интервью украинскому изданию «Главком» сделал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.

Отвечая на прямой вопрос о том, считает ли он, что «языковый закон» на Украине нужно пересматривать, спикер ответил утвердительно.

«Думаю, да. Я понимаю, там есть позиции, которые будут восприниматься положительно, а есть те, которые будут восприниматься негативно. И любой политик, особенно в условиях войны и непростой ситуации в государстве, должен думать не о том, как положительно или отрицательно будут восприняты его слова о языке, а понимать — объединит это украинское общество или нет», — сказал Дмитрий Разумков.

По словам председателя Рады, соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, однако в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.

При этом Разумков признал, что среди депутатов фракции «Слуги народа» в парламенте нет единства на этот счет. Их позицию по поводу закона об украинизации спикер назвал «достаточно разнообразной».

«От слишком радикально настроенных в защиту украинского языка депутатов до тех, кто будет занимать абсолютно противоположную позицию. Вы это сами видите. Но большая часть, мне так кажется, будет придерживаться именно центристской позиции, и в этом вопросе так же», — сказал Разумков.

Отметим, что заявление Разумкова о необходимости пересмотра «языкового закона» вовсе не означает, что в этом направлении станут делаться практические шаги.

Как сообщало ИА Newstes, аналогичные высказывания спикер Рады уже делал в марте этого года. Тогда он тоже говорил об уже внесенных законопроектах, и даже допустил возможность пересмотра закона относительно квот украинского языка. Однако с тех пор ситуация никак не поменялась.