Спикер Рады в очередной раз допустил ревизию «языкового закона» на Украине
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», также известный за счет своих норм как закон о «тотальной украинизации», следует изменить.
Такое «крамольное» заявление в интервью украинскому изданию «Главком» сделал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. По его словам, соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в парламенте.
Отвечая на прямой вопрос о том, считает ли он, что «языковый закон» на Украине нужно пересматривать, спикер ответил утвердительно.
По словам председателя Рады, соответствующие законопроекты уже внесены в парламент, однако в повестке дня пленарных заседаний в ближайшие недели их нет.
При этом Разумков признал, что среди депутатов фракции «Слуги народа» в парламенте нет единства на этот счет. Их позицию по поводу закона об украинизации спикер назвал «достаточно разнообразной».
Отметим, что заявление Разумкова о необходимости пересмотра «языкового закона» вовсе не означает, что в этом направлении станут делаться практические шаги.
Как сообщало ИА Newstes, аналогичные высказывания спикер Рады уже делал в марте этого года. Тогда он тоже говорил об уже внесенных законопроектах, и даже допустил возможность пересмотра закона относительно квот украинского языка. Однако с тех пор ситуация никак не поменялась.