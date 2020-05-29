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США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать

США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать

Высокопоставленные официальные лица из Афганистана, Соединенных Штатов и Узбекистана 27 мая провели виртуальную встречу, посвященную ситуации в Афганистане, на которой обязались координировать вопросы безопасности и социально-экономического развития. Переговоры проходили под председательством заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хейла, исполняющего обязанности министра иностранных дел Афганистана Мохаммеда Ханифа Атмара и министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова.

Позже появилось совместное заявление, в котором говорится о расширении трехстороннего сотрудничества. В первой части документа стороны призывают страны региона и международное сообщество «содействовать мирному процессу в Афганистане и политическому урегулированию», сохраняя достижения последних 18 лет. В заявлении также приветствуется политическое соглашение между президентом Ашрафом Гани и его конкурентом на выборах, экс-премьером Абдуллой Абдуллой.

«Приветствуем заключение политического соглашения от 17 мая о формировании инклюзивного правительства Афганистана и создании Высшего совета по национальному примирению, которые должны помочь продвинуть мирный процесс».

Стороны призвали начать внутриафганские переговоры для обсуждения всеобъемлющего прекращения огня и политической дорожной карты будущего Афганистана.

В документе говорится об «историческом прекращении огня» между афганскими силовиками и талибами по случаю Рамадана и дальнейшем обмене пленными в соответствии с соглашением между США и талибами от 29 февраля.

Участники переговоров также согласились с тем, что пандемия диктует необходимость укреплять сотрудничество в области здравоохранения, поддерживать трансграничную торговлю, в том числе поставки критически важных предметов медицинского назначения и продуктов питания, и реагировать на экономические шоки.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области пограничной безопасности между Узбекистаном и Афганистаном и при решении таких проблем, как терроризм, незаконный оборот наркотиков и прекурсоров, контрабанда, нелегальная миграция, торговля людьми и торговля дикими животными во всем регионе.

В соответствии с заявлением, между Узбекистаном и Афганистаном активизируется железнодорожное сообщение, в том числе увеличится объем грузовых транзитных перевозок. В целях содействия взаимной торговле будет пересмотрена нормативно-правовая база, налажен обмен информацией с использованием соответствующих технологий. Также будут привлечены инвестиции в инфраструктуру, создана свободная экономическая зона на пограничном переходе Термез. Обсуждалось строительство железных дорог, связывающих Узбекистан с портами в Пакистане и за его пределами, в частности, строительство железных дорог Мазари-Шариф — Герат — Бахрамча и Мазари-Шариф — Кабул — Торхам.

Были затронуты вопросы поддержки региональных энергетических проектов, таких как CASA-1000, CAREM, TAPI и строительство линии электропередачи Сурхан-Пули — Хумри (Ходжа — Алван) напряжением 500 кВ.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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