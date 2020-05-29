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Стоимость лечения COVID-19 на дому озвучила министр здравоохранения Ростовской области

Стоимость лечения COVID-19 на дому озвучила министр здравоохранения Ростовской области

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская озвучила стоимость лечения пациентов с COVID-19 на дому. Она отметила, что эта сумма значительно превышает ту, которая требуется на лечение обычного респираторного заболевания.

Так, по словам Быковской, для лечения на дому одного взрослого человека, заболевшего коронавирусом, требуется 26,6 тыс. рублей. А на медицинское сопровождение и медикаменты для одного ребенка требуется 22,1 тыс. рублей. Необходимые денежные средства выделяются из Фонда ОМС.

Лечение гриппа или ОРВИ обходится дешевле. При заболеваниях такого рода выделяется 7,9 тыс. рублей на лечение взрослого пациента и 11,2 тыс. рублей – на ребенка. Такие данные публикует издание donnews.ru, ссылаясь на слова министра здравоохранения Ростовской области.

Всего на утро 29 мая в Ростовской области зафиксировано 4428 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии скончались 36 человек, выздоровели – 1590.

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По материалам: u-f.ru

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