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Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо

Страховщик требует возместить ему 20 миллионов за дыру в работе Пикассо
. Страховщик Steadfast подал в суд на компанию T.F. Nugent, сотрудник которой повредил автопортрет "Моряк" знаменитого живописца Пабло Пикассо, сообщает Artnet.

В мае 2018 года коллекционер Стив Уинн снял полотно с аукциона Christie’s в Нью-Йорке, после того как сотрудник подрядчика T.F. Nugent, красившего стены в галерее Christie’s, случайно уронил малярный валик и проделал дыру диаметром чуть больше 11 сантиметров в работе Пикассо.

Теперь страховщик требует, чтобы строительная компания возместила ему 18,74 миллиона долларов за свою "небрежность" плюс судебные издержки. В его заявлении говорится, что подрядчик нарушил устное соглашение с Christie’s и "не относился с должной аккуратностью к выполнению своих задач по покраске помещений галереи".


До инцидента Уинн рассчитывал продать картину Пикассо не меньше, чем за 70 миллионов долларов.


Christie’s заплатил за реставрацию ее фрагмента чуть больше 487 тысяч долларов.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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