Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Суд арестовал картины Порошенко

Суд арестовал картины Порошенко

Печерский суд Киева арестовал коллекцию живописи, принадлежащую экс-президенту Украины Петру Порошенко, по делу о контрабанде, пишут "Українськi Новини".

В музей Ивана Гончара, где выставлены картины, прибыли сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и передали директору учреждения решение суда. Его попросили написать расписку о получении постановления и предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованными предметами живописи.

26 мая спецназ ГБР пришел на выставку и вручил повестку жене Порошенко Марине. На допрос по делу о контрабанде ранее вызвали и самого политика, но он на него не явился. В деле фигурируют 43 картины известных живописцев: Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Исаака Левитана и других. Как полагает следствие, Порошенко незаконно вывез их с территории Украины.

1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
Картины Порошенко | Фото: Страна.ua
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Эксперт объяснил планы по расширению российских баз в Сирии
Путин объявил 24 июня выходным
Путин объявил 24 июня выходным
Певица Граймс решила продать часть своей души
Певица Граймс решила продать часть своей души
Бьюти-дайджест: от гантелей Louis Vuitton до Наоми Кэмпбелл в рекламе
Бьюти-дайджест: от гантелей Louis Vuitton до Наоми Кэмпбелл в рекламе
Немецкий автогигант вложит средства в крупнейший рынок электромобилей
Немецкий автогигант вложит средства в крупнейший рынок электромобилей
«Сезонные работы»: 16 дел, которые нужно сделать в мае в саду и огороде
«Сезонные работы»: 16 дел, которые нужно сделать в мае в саду и
Копилка золотых советов любой хозяйке
Копилка золотых советов любой хозяйке
Как сделать в пне углубление для цветов?
Как сделать в пне углубление для цветов?
Чем подкормить клубнику во время цветения?
Чем подкормить клубнику во время цветения?
Суд арестовал картины Порошенко
Суд арестовал картины Порошенко
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
Германия раскрыла новые санкции против России из-за атак хакеров ГРУ
США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать
США посоветовали Узбекистану и Афганистану сотрудничать

Топ на сегодня

СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
СМИ: Китай готовится к "худшему сценарию" с отправкой флота к Тайваню
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
Обнаженная Хайди Клум принимает солнечные ванны во время карантина
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает СМИ
В Миннеаполисе протестующие напали на экипаж скорой помощи, сообщает
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение самоизоляции
Загоравших на крыше банка россиян оштрафовали за нарушение

Еще по теме

Порошенко снова вызван на допрос в ГПУ
Порошенко вручили пять повесток на допрос в качестве свидетеля
Порошенко не явился на допрос в ГПУ
Ищите женщину: ГБР таки вручило повестку Порошенко через его жену