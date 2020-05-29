Суд арестовал картины Порошенко

Вадим Карасев

Печерский суд Киева арестовал коллекцию живописи, принадлежащую экс-президенту Украины Петру Порошенко, по делу о контрабанде, пишут "Українськi Новини".

В музей Ивана Гончара, где выставлены картины, прибыли сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и передали директору учреждения решение суда. Его попросили написать расписку о получении постановления и предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия с арестованными предметами живописи.

26 мая спецназ ГБР пришел на выставку и вручил повестку жене Порошенко Марине. На допрос по делу о контрабанде ранее вызвали и самого политика, но он на него не явился. В деле фигурируют 43 картины известных живописцев: Ивана Айвазовского, Ильи Репина, Василия Сурикова, Исаака Левитана и других. Как полагает следствие, Порошенко незаконно вывез их с территории Украины.

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