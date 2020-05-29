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Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в порт

Судно для достройки «Северного потока-2» вернулось в портФото: J.Koehler / Global look

Российское судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», вернулось в немецкий порт Мукран, который является базой для работ по проекту. Об этом свидетельствуют данные порталов за слежением морского трафика Vesselfinder и Marine Traffic.

Ранее 28 мая судно вышло из Мукрана и встало на якорь в пяти километрах от него. До этого трубоукладчик находился в порту две недели. Спутниковые фотографии свидетельствовали, что в это время трубы для укладки газопровода подвезли на пристань с краном.

«Академик Черский» вышел из порта Находка в середине февраля, после чего неоднократно меняло курс, устанавливало неверные конечные точки маршрута, пока не вошло в итоге в Балтийское море.

Российские власти и «Газпром» официально не подтверждают, но и не опровергают, что «Академик Черский» будет завершать проект, хотя ранее его неоднократно называли наиболее вероятным вариантом.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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