Суеверия и приметы автомобилистов, которые будут полезны в пути каждому

Вадим Карасев

Существует огромное количество примет для тех, кто находится в пути, причем не только в роли водителя, но и в роли пассажира. Некоторые из описанных ниже примет помогут и тем, кто собирается путешествовать на поезде или самолете.

Автомобиль — достаточно опасное средство передвижения. Чтобы свести к минимуму возможность появления проблем в пути, пользуйтесь оберегами для машины и водителя. Помните: безопасность превыше всего.

Первая и самая главная примета, связанная с вождением автомобиля, касается вашего отношения к нему. Считается, что автомобиль чем-то похож на домашнее животное. У него есть своя, пусть примитивная, но душа. Его нельзя ругать и плохо о нем отзываться. Это касается не только водителя, но и всей семьи. Машину нужно хвалить и любить, тогда она будет меньше ломаться.

Если вы едете в такси, то ни в коем случае не давайте водителю деньги заранее. Это плохая примета, которая не сулит водителю ничего хорошего, да и вам тоже. Деньги лучше всего давать в самом конце, когда вы уже приехали в пункт назначения.

Во время путешествия не стоит разговаривать на негативные темы типа аварий и проблем на дорогах. Эта примета очень поддерживается дальнобойщиками и таксистами. Говорить лучше о чем-то позитивном. То же самое касается путешествующих на других видах транспорта. Не стоит навлекать на себя негатив такими разговорами.

Считается, что если колесо прокололось из-за пойманного гвоздя, его не стоит выбрасывать. Эксперты сайта dailyhoro. ru вместо этого рекомендуют прочитать заговор: «Больше ты меня не подводи. В пути машину и меня ты береги». Гвоздь нужно вытащить и оставить в машине в качестве оберега от проблем.

Если вы забыли что-то дома, но уже сели в автомобиль, то очень важно посмотреть в зеркало заднего вида или хотя бы в отражение в стекле. То же самое стоит сделать и после того, как вернетесь обратно с забытой вещью. Также важно посмотреть в зеркало и дома. Это поможет избежать проблем в пути.

Эксперты советуют не свистеть за рулем и в машине в целом. Это может навлечь беду и проблемы, спровоцировать аварию или неприятный инцидент. Также можно схлопотать штраф.

Если вы вышли из дома в аэропорт, на вокзал или садитесь в свою машину, а при этом начинает прокапывать дождь, то это к большой удаче. Поездка будет весьма позитивной и будет лишена неприятностей. Также дождь является позитивной приметой, если вы уезжаете в отпуск или на дачу.

Одна из самых главных примет о путешествиях гласит, что если вы запланировали грандиозную поездку, то о ней должны знать только самые близкие люди. Если всем вокруг рассказывать о том, что вы собираетесь уезжать, поездка может сорваться.

В день перед дальней дорогой на автомобиле или перед отъездом на поезде или вылетом самолета нельзя мыться. Все приготовления, включая приведение себя в наилучший вид, должны производиться за день.

Опасайтесь трудностей и будьте начеку во время дороги, если перед отъездом вы случайно надели что-то наизнанку или перепутали правую и левую сторону.

Мыть машину не стоит прямо перед отъездом. Это дурная примета: таким образом вы словно смываете удачу. Мыть автомобиль стоит по приезду домой или в пункт назначения.