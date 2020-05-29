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Свекровь заставила положить в барабан стиральной машинки обычный пакет. До сих пор ей благодарна за такой совет

Свекровь заставила положить в барабан стиральной машинки обычный пакет. До сих пор ей благодарна за такой совет

Каждая хозяйка имеет свои секреты. Есть такие секреты и в стирке вещей. Я пробовала класть шарики из фольги, пробовала шарики от пинг-понга. Но один способ, который мне подсказала моя свекровь, пришелся мне по душе больше всех.

В нашем доме всегда любили животных. Поэтому собака и две кошки всегда занимали отдельное место в квартире. Естественно, это отдельное место выбирали они сами. Поэтому сбор шерсти по дому превращался в постоянную, круглосуточную, рабскую работу.

Ну, ладно уборка, без этого никуда не деться. Как бы я не ворчала, но убирала, отлепляла эту шерсть. Но вот с вещами была полная беда. Даже после стирки сразу было видно, что в нашем доме кошечки. Каких только порошков я не покупала, какие только хитрости не использовала, но шерсть никуда не девалась. Она была на вещах до стиральной машинке, она была на вещах после стиральной машинки.

К совету свекрови класть в барабан стиральной машины обычный полиэтиленовый пакет — я отнеслась скептически. Ну чем может помочь пакет? Это просто смешно. Оказалось, что я совершенно зря смеялось.


Пакет мне пришлось закинуть в машинку, когда свекровь была у нас в гостях и внимательно следила за тем, как я справляюсь с хозяйством. Естественно, когда дело дошло до стирки, оно тут же спросила — пробовала ли я ее способ? Пришлось рассказывать сказку, что не было времени еще попробовать, вот именно сегодня собиралась.

Каково же было мое удивление, когда на вытащенных из машинки вещах практически не было шерсти. Конечно, кое-где шерстинки остались. Те, которые слишком хорошо зацепились, но это было ничто по сравнению с тем, что было раньше.

Оказывается, пакет в стиральной машинке работает не только как палка, которая лупит вещи и улучшает качество стирки, но и как притягиватель всяких мелких шерстинок и мусоринок. От одежды без труда отходит кошачья шерсть, к тому же, не так засоряется машинка.

С этого момента я всегда добавляю в стирку обычный пакет. Качество стирки улучшается в два раза, ну а про наличие шерсти на одежде — и говорить нечего. Благодарна свекрови, как бы ни странно это звучало. Иногда бывает полезно прислушаться к мнению того, от кого никакого мнения выслушивать не хочется.

# Блоги
По материалам: planktons

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