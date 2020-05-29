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Священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом

Священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусомФото: Rupak De Chowdhuri / Reuters

В Индии священник обезглавил мужчину ради победы над коронавирусом. Об этом сообщает India Today.

По данным издания, инцидент произошел в индийском штате Орисса. Между 72-летним священником и 52-летним прихожанином произошел религиозный спор. В результате служитель культа набросился на мужчину, избил и обезглавил в помещении для ритуалов. Вскоре он сдался полиции.

Священник заявил, что действовал по приказу богов, которые явились к нему во сне и пообещали, что человеческая жертва развеет коронавирус. По данным полиции, обвиняемый в убийстве был сильно пьян во время инцидента.

Ранее в Иране задумали запретить насиловать девушек и ужесточить законодательство относительно жестокости в отношении женщин. Это произошло после того, как в одной из деревень округа Талеш на севере страны отец обезглавил собственную 14-летнюю дочь.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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