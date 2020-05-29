Сыгравшая Екатерину II в российском сериале актриса ответила критикам «Великой»

Вадим Карасев

Юлия СнигирьФото: @yuliasnigir

Актриса Юлия Снигирь, сыгравшая императрицу Екатерину II в российском сериале «Великая» 2015 года, прокомментировала критику одноименного сериала производства США, Великобритании и Австралии, который вышел в мае 2020-го. Она также высказалась в Instagram об отечественном телепроекте, выходившем на Первом канале.

«"Великую" с Эль Фаннинг страшно невзлюбили в нашей стране. "Оскорбление чувств", "мерзость", "унизительное зрелище", "они насмехаются над российской историей". А самое смешное, что мне пишут много о том, какой прекрасный у меня сериал про Екатерину и какой этот — "фу"», — поведала актриса.

Снигирь посмеялась над утверждениями о том, что российская «Великая» — «правдивый исторический сериал»: «Я вам даже литературный источник не смогу подсказать, если вы ищете историческую правду про Екатерину. Но одно скажу — не ищите ее в сериалах. Не смотрите их для изучения истории. Никогда».

Артистка подчеркнула, что создатели американского сериала не ставили целью оскорбить россиян, и нет никакого мирового заговора, связанного с этим. «Есть автор, Тони МакНамара, остроумный хулиган (который уже хулиганил с английской историей в "Фаворитке"). Абсурд, черная комедия. С прекрасными актерами и остроумными диалогами», — объяснила она.

Снигирь подчеркнула, что считает комедийную «Великую» работой более честной и тонкой, нежели «серьезные мелодраматические сериалы, которые притворяются историческими и похожи друг на друга».

Комедийный сериал «Великая» вышел 16 мая. Российских зрителей проекта разозлил актерский состав шоу, в котором оказались темнокожие артисты. В частности, им не понравилось то, что роль князя Ростова в шоу исполнил Абрахам Попула, а светлейшего князя Григория Орлова сыграл Саша Дхаван.