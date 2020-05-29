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Сын показал монстра из своего сна и привел родителей в ужас

Сын показал монстра из своего сна и привел родителей в ужасФото: Reddit

Пользователь Reddit с ником megs_wags рассказал, как пытался объяснить родителям, что такое сонный паралич, от которого он страдает последние несколько лет. Он нарисовал монстра, которого увидел во сне, чем привел мать и отца в ужас.

По словам рассказчика, его родители — ревностные католики. «Настолько, что мой отец каждый раз, когда случается что-то плохое, считает, будто это дьявол атакует нас за потерю веры», — поделился megs_wags. Поэтому, когда он показал рисунок матери и отцу, те сильно испугались.

По телефону герою пришлось выслушивать панические рассуждения о том, что по ночам к нему приходит дьявол. «Они хотели, чтобы я спал с библией или розарием (традиционные католические четки — прим. "Ленты.ру"), чтобы Сатана не украл мою душу», — рассказал он. Сейчас набожные родители юзера требуют, чтобы он сходил к священнику, а также чтобы его дом был освящен. «В следующий раз, когда я к ним приеду, мама захочет изгнать из меня дьявола», — предположил пользователь.

В марте другой пользователь Reddit поведал, как однажды увидел сон об измене его жены и рассказал ей об этом. В итоге он случайно выяснил, что она ему действительно неверна.

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По материалам: lenta.ru

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